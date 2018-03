Nelle immagini mandate in onda su “Linea Verde” su Rai Uno per un’ora si è vista una Sanremo piovosa. È stata infatti trasmessa la registrazione del Corso fiorito di due domeniche fa. Non è stato precisato che si trattava di un evento passato, dato che ieri a Sanremo splendeva il sole. “Tra i comportamenti etici nell’ambito del rapporto che abbiamo con la Rai c’è quello di non crearci danni d’immagine. Chiederò spiegazioni” dice l’assessore al turismo Marco Sarlo a Daniela Borghi su “La Stampa”.