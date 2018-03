Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Silvio Berlusconi a Reggio Calabria ha deposto al processo a carico dell’ex ministro Claudio Scajola, imputato di procurata inosservanza della pena aggravata dall’avere agevolato la ‘ndrangheta per avere favorito la latitanza dell’ex deputato Amedeo Matacena, rifugiatosi a Dubai dopo essere stato condannato a tre anni. “Mi è sembrata una cosa di una stupidità assoluta” ha detto Berlusconi rispondendo alle domande sulla fuga in Libano di Marcello Dell’Utri, vicenda legata all’analogo tentativo che avrebbe fatto Matacena.

