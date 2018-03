In tribunale a Imperia si è chiusa con otto richieste di pena la requisitoria al processo in rito abbreviato relativo al filone imperiese della maxi operazione contro il traffico internazionale di migranti scattata nel gennaio del 2017 tra Ventimiglia e Milano. Il pm ha chiesto pene da 8 anni e 8 mesi a 4 anni. L’anno scorso era stato arrestato uno degli imputati dopo la scoperta di 41 migranti stipati in un furgone fermato dalla Polizia alla barriera di Ventimiglia.