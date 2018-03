Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Imperia| Il Sindaco Carlo Capacci ha prorogato fino al 15 aprile l’accensione dei riscaldamenti domestici con l’ordinanza che vedete in foto