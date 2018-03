La Presidente ed i Soci del Rotaract Club Imperia invitano a partecipare alla conferenza “Pensa al Tuo Cuore con il Tuo Cuore” sul tema della prevenzione cardiovascolare e manovre di primo soccorso. Relatore della conferenza sarà Antonello Ranise, cardiologo presso l’Ospedale di Imperia. La dimostrazione delle manovre di primo soccorso saranno effettuate dal Comitato di Imperia della Croce Rossa Italiana. La conferenza avrà luogo il giorno 29 marzo alle ore 10.30 presso la Biblioteca Civica L. Lagorio in Piazza De Amicis a Imperia.

Programma:

10.30 – Saluti della Presidente del Rotaract Club Imperia.

10.40- Prevenzione cardiovascolare – Relatore Dott. Ranise

11.40 – Question time

11.50- Dimostrazione da parte della Croce Rossa Italiana delle manovre di Primo Soccorso in età adulta ed in età pediatrica.

12.20 – Question time

12.30- Coffe break e chiusura evento