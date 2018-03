Il video del CMP TRAIL IMPERIA 2018 è fruibile su YouTube

a questo link: https://youtu.be/EIsOTNUea1k

L’evoluzione dell’Homo Sapiens Sapiens è l’Homo Videns.

Siamo tutti noi, immersi ogni giorno in un mondo riempito da miliardi di immagini e video, dei quali non potremo più fare a meno.

Una cosa è certa: il web è ormai pieno zeppo di contenuti video, ed un motivo c’è:

i contenuti di questo tipo hanno un’enorme risonanza all’interno delle reti sociali online.

Questo perché i contenuti visuali sono molto più coinvolgenti e ricchi di informazioni rispetto ad altri tipi di comunicazione mediata.

Un filmato è potente proprio perché è in grado di creare coinvolgimento e interazione, due elementi che rendono questo strumento incredibilmente attraente agli occhi di tutti coloro che hanno bisogno di conquistare il loro pubblico.

Un organizzatore di eventi ne sa qualcosa. Coinvolgere non è facile, ma è necessario.

Se le persone si sentono partecipi probabilmente parleranno dell’evento ad altre persone, attirando altro pubblico.

Da qui l’idea di Alessandro Bellotti, deus ex machina della manifestazione, quella di dotare il CMP URBAN TRAIL IMPERIA di un proprio video in grado di promuoversi e di rilanciare nel grande circuito mediatico immagini coinvolgenti, appassionanti e straordinarie di questo evento, unico nel suo genere.

Ecco quindi il VIDEO della prima edizione del CMP URBAN TRAIL IMPERIA opera di Giorgio Montanari che aveva già curato la realizzazione dell’esilarante video trailer e che ne ha curato la produzione ed il montaggio. Sette telecamere e cinque operatori sono stati necessari per creare un filmato esplicativo che, in cinque minuti, mostra le emozioni di una intera giornata.

Ma c’è di più.

Gli organizzatori del CMP URBAN TRAIL IMPERIA stanno già lavorando all’edizione numero due che si preannuncia ancora più entusiasmante e coinvolgente della prima. Le prime anticipazioni riguardano la data: si svolgerà il 27 gennaio 2019 ed il percorso che si snoderà su 27 chilometri con meno asfalto e più sterrato.