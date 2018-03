Nella riunione del Comitato Direttivo del Circolo di Sanremo Taggia del PRC-SE, tenutosi il 25 marzo, si è iniziato a discutere delle elezioni Comunali di Sanremo che si terranno nel 2019 in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Il Comitato Direttivo ha eletto la delegazione che avrà il compito di proporre ad altre forze di sinistra presenti nel nostro Comune per redigere unitariamente un programma chiaramente anti-liberista e di sinistra e che si ponga in alternativa a tutte le forze che oggi compongono la maggioranza a sostegno dell’attuale Amministrazione del Sindaco Biancheri il quale si sta spostando sempre di più dal centro verso le destre.

Nei prossimi giorni la delegazione proporrà date e luoghi alle singole forze per proporre primi titoli e bozze programmatiche.

Enzo Jorfida, segretario del Direttivo del Circolo PRC di Sanremo Taggia