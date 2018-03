Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Oggi verso le 12.30 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento sul monte di Portofino, nei pressi di San Fruttuoso. Il 118 riferiva di una donna con trauma cranico. Immediatamente è partita una squadra del CNSAS che nel minor tempo possibile attraverso i sentieri del Monte di Portofino raggiungeva il luogo dell’incidente, nel frattempo veniva allertata la 1ª Sezione Volo Elicotteri della Guardia Costiera di Sarzana che si è alzato in volo con l’elicottero AW139 Nemo. Sul posto l’infermiere del CNSAS ha potuto constatare una brutta ferita alla testa. Dopo le prime cure sul posto, la donna di 71 anni è stata trasferita rapidamente sulla barella everest e verricellata con elisoccorritore della Guardia Costiera a bordo dell’elicottero, accompagnata da un infermiere, fino al Policlinico San Martino.