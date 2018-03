Gran finale domani sera, sulle piste del Bowling di Diano, per il 12° Winter Team Championship Trofeo Kia Sportage Calvi, il tradizionale campionato invernale a squadre. A difendere il titolo conquistato l’anno scorso non ci sarà la formazione di De Bona Moto, dominatrice della regular season (chiusa in testa con cinque nette vittorie in altrettanti incontri), ma sconfitta 18-15 in semifinale, lunedì scorso, dalla compagine targata Astrahotel.it. Promossa invece, come da pronostico, la testa di serie numero 2, Arnasco, compagine che non ha avuto grossi problemi a superare (24-7) i portacolori del San Matteo. Questi ultimi se la vedranno dunque con De Bona per il 3° gradino del podio. La terza sfida di domani è quella, per il 5° posto, tra Vips e Dianese.

INDIVIDUALE – A livello individuale, la serata dedicata alle semifinali ha visto primeggiare Luigi Bombardieri (Arnasco, 219 punti in una sola manche), balzato in vetta alla speciale classifica. Bene anche Giovanni Strafforello (Astra, 214), a sua volta in piena corsa per il titolo. Punteggi di tutto rispetto anche per Fabiuo Curto (197, Arnasco), Domenico Mazzilli (195, De Bona) e Pasquale Albicini (193, Vips). Buone prestazioni anche per le rappresentanti del gentil sesso, vale a dire Piera Basso (San Matteo), Cristina Campigotto (Astra), Muna Buhsrani (San Matteo) e Lorena Pasqualetto (Arnasco).

Giochi tutti aperti in vetta alla classifica generale. Decisiva sarà l’ultima serata. Questa la situazione: Luigi Bombardieri (Arnasco)14 punti; Domenico Mazzilli (De Bona) e Giovanni Strafforello (Astra) 13; Emis Bianchi (De Bona) 11; Daniele Ghigliazza (San Matteo) e Davide Gabrielli (De Bona) 10; Manuel Vinti (Arnasco) 9; Marco Bosio (De Bona) 8. Tra le donne, duello tra Piera Basso (San Matteo) e Lorena Pasqualetto (Arnasco), entrambe a quota 7, insieme a Fabio Curto.

GRAN FINALE – Queste le sfide della serata finale del Team Championship Trofeo Kia Sportage Calvi Auto, fissata per domani, lunedì 26 marzo (ore 21.15): Arnasco-Astra (1/2° posto), De Bona-San Matteo (3/4° posto), Vips-Dianese (gara di ritorno, a. 10-5). Le due finali per il podio saranno disputate su tre turni (due singoli e un doppio; un singolo e un tris; una partita a quadrette).

Al termine avrà luogo la cerimonia di premiazione, come di consueto in tema pasquale. Le competizioni di bowling riprenderanno poi intorno a metà aprile.

ALBO D’ORO – Questo l’albo d’oro del Team Championship: 2017 De Bona Moto Ktm; 2016 La Falegnameria; 2015-2013-2012 San Matteo; 2014 In.net; 2011 Apache Nrb; 2010 Grecale Costruzioni; 2009 Panetteria Arimondo Software 2000; 2008 Foto Principe; 2007 Pasticceria Il Borgo.