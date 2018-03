Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

È senza telefono, non sappiamo come contattarla.

Non ho notizie di mia mamma da venerdì sera.

Bordighera| Sono ore di attesa e ansia quelle trascorse dai famigliari di Paola Gambino 55 anni di Bordighera città nella quale risiede e gestisce un B&B. Il figlio lancia questo appello via Facebook :

Bordighera| Ricerche in corso per Paola Gambino 55 anni assente da casa...