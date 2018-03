Sanremo | Un Motociclista partecipante ad una gara di Enduro in corso nella città dei fiori è rimasto ferito in un incidente in un tratto di trasferimento in Corso Mazzini nei pressi dell’Hotel Montecarlo. Soccorso dalla Croce Rossa di Sanremo è stato trasportato in media gravità all’ospedale di Sanremo.

La dinamica in via di accertamento.