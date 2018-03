Sala piena al “Nazionale” per la prima presentazione al pubblico di FUTURA SANREMO con il Moderatore ALBERTO PEZZINI. Futura nata ai primi di novembre dell’anno passato, ha Si associa a livello Nazionale con Nazione Futura, nel cui organico verranno presentati a ROMA il 17 Aprile il Cordinatore ALBERTO PEZZINI e il Vice Cordinatore Leonardo MAZZA. Si associa a livello Nazionale con Nazione Futura, nel cui organico verranno presentati a ROMA il 17 Aprile il Cordinatore ALBERTO PEZZINI e il Vice Cordinatore Leonardo MAZZA.

Presenti l’ideatore delle 600 liste nazionali di Futura Michele Laganà, giunto da Bologna, l’On Gemelli Vitaliano Europarlamentare e responsabile dell’Unione Nazionale per la lotta contro l’analfabetismo. il segretario Regionale di Futura Valerio Favi. Michele Laganà dice di aver visto un gruppo affiatato ed omogeneo, venuto espressamente da Bologna per conoscere la squadra che in pochi mesi ha fatto passi da gigante pur operando quasi sempre in silenzio. Si denota il lavoro fatto, poichè con Futura Sanremo si uniscono l’Associazione CAMMINANDO e il Gruppo Scientifico dei LIGHT BLUE DOLPHIN, per i quali erano presenti in sala Giancarlo Sorrone e l’artista GRAZIANO CECCHINI, il personaggio che per ben due volte ha colorato di rosso la fontana di Trevi, e che si definisce un futurista. Ampio spazio con l’intervento di Cecchini nei confronti del Turismo e della Cultura assente a Sanremo, dice Cecchini “QUESTA CITTA’ VA RIVOLTATA COME UN CALZINO”.

Una Nota per l’intervento di Alberto Pezzini, il quale racconta di una Sanremo che Odorava di Mandarino, mentre ora odora di rumenta. Interventi anche sul sociale e sui bambini da parte dell’Avv Agata Armanetti, e Barbara Laura responsabile della sezione donne. Infine Leonardo Mazza ringrazia anche Thomas D’Angelo, Maurizio Bellesia membri della giunta di Futura, e il segreterario Franco Benedetti con il tesoriere Michele di Benedetto. Dice Mazza Leonardo, “Questo gruppo è il mio orgoglio, i miei ragazzi lavorano con cognizione, rispetto e una gran preparazione. Il tocco in più è che hanno cuore e passione come dice sempre Heinz Beck di ogni suo piatto”.