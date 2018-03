Rari Nantes Imperia e Sori Pool Beach pareggiano per 9-9 nel match di cartello della serie B femminile. Come da attesa, la partita ha regalato tante emozioni e intensità ma, giustamente, dalla Cascione non escono vincitrici nè vinte.

In vasca si affrontavano le formazioni più giovani del torneo ed entrambe arrivavano da un inciampo nell’ultimo turno. L’avvio è fortemente tinto di giallorosso, grazie alla tripletta di capitan Amoretti ed ai gol di Ruma (pregevole palombella) e Margherita Garibbo. Ma proprio sul più bello, la Rari sembra rilassarsi: le ragazze di Stieber non ‘ammazzano’ la partita e permettono il rientro di Sori che timbra due volte nell’ultimo minuto prima del cambio vasca.

La ripresa è un susseguirsi di emozioni: le ospiti completano la rimonta e vanno in vantaggio, la Rari controsorpassa (poker di Amoretti e rete di Sattin) prima del pari col quale ci si avvia all’ultima sirena.

Sori ha il pallino del gioco ma non ha fatto i conti con la superlativa prestazione di Sarah Sowe: il portiere mura le avversarie più volte e salva la partita. Le ospiti vanno comunque a segno due volte. Le imperiesi recuperano con la segnatura di Anna Amoretti e la staffilata di Margherita Garibbo (ad un minuto dal termine) che fissano il risultato sul definitivo 9-9.

In classifica, la Rari rimane seconda ad una sola lunghezza proprio dal Sori Pool Beach.

TABELLINO

R.N.IMPERIA – SORI POOL BEACH 9-9

(3-2; 2-2; 2-3; 2-2)

IMPERIA – Sowe, Garibbo 2, Martini, Platania, Ruma 1, Mirabella, A.Amoretti 1, Ferraris, Sattin 1, Accordino, Bessone, S.Amoretti cap. 4, Di Mattia. All.: Stieber

SORI – Falconi, Cocchiere 1, Albasini, Carpaneto, Mauceri 2, Santinelli, Crovetto, Bettini 2, Bottiglieri 4, Franci cap., Rayner, Ravina. All.: Marsili

Note: uscite per limite di falli Mirabella (I) nel terzo tempo e Amoretti (I) nel quarto. Imperia 1/6+ un rigore trasformato, Sori 4/12