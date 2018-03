Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

A Bordighera oggi pomeriggio alle 16 all’ex Anglicana il Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare porta in scena “A sud dove comincia il sogno” Un recital in cui il sogno, lo stupore, l’incanto, di fronte all’amicizia, alla natura, all’amore, rappresentano il filo rosso che lega tra loro i pensieri poetici di Erri De Luca, Stefano Benni, Eduardo De Filippo, William Shakespeare, Dante Alighieri, ma anche Gianni Rodari, Mariangela Gualtieri, Giacinto Scelsi, Anna Maria Ortese o Bertold Brecht e Nazim Hikmet. Il tutto accompagnato dalle piu’ belle canzoni napoletane con musica dal vivo.

Un recital in cui il sogno, lo stupore, l'incanto, di fronte all'amicizia, alla natura, all'amore, rappresentano il filo rosso che lega tra loro pensieri poetici

Bordighera, oggi all’ex Anglicana in scena “A sud dove comincia il sogno”