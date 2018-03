Inaugurata questa mattina in Corso Italia una delle panchine No violenza sulle donne posizionate dallo Zonta Club Bordighera Ventimiglia. L’iniziativa si pone dentro il programma che ha portato all’apertura di due centri di ascolto per donne che subiscono ho hanno subito violenza.

La violenza sulle donne è purtroppo un tema di stretta attualità una piaga che non accenna a diminuire. Serve il cambio di mentalita la

cultura l’insegnamento nelle scuole. Ricordata nel corso della cerimonia Fabiola Brancato Volontaria dell’associazione Penelope scomparsa nei giorni scorsi