Ventimiglia| Una folla commossa di parenti e amici ha dato l’ultimo saluto a Fabiola Brancato la 44 enne Ventimigliese deceduta nei giorni scorsi a causa di un male incurabile. Fabiola Brancato e il marito Marco D’Amico,anche lui mancato un anno e mezzo fa per un male incurabile, erano molto conosciuti nella città di confine.