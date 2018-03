La squadra di pronto intervento della società Aiga di Ventimiglia è dovuta intervenire più volte in questi ultimi giorni per grosse perdite nella condotta idrica comunale.

In frazione Roverino ib tre punti diversi e contemporaneamente, ci sono state tre rotture nelle tubazioni con grosse fuoriuscite di acqua.

“L’intervento straordinario e puntuale dei nostri operai ha permesso di interrompere le perdite, effettuando un by pass provvisorio, per permettere così di programmare un lavoro straordinario di sostituzione delle vecchie tubazioni per un lungo tratto – dice il Presidente Aiga, Sergio Scibilia – I disagi per i cittadini sono stati minimi a fronte di un grosso impegno di risorse ed energie della società Aiga, da sempre impegnata a garantire un servizio pubblico, pur in un grosso momento di difficoltà economica. Non mi stancherò mai di ringraziare i nostri uomini, sempre disponibili e reperibili h 24 , capaci di sacrifici e rinunce a momenti con la propria famiglia. Sono orgoglioso di rappresentare una piccola società a maggioranza pubblica, con un organico sottostimato, con mezzi non proporzionati alla importanza del servizio pubblico che ogni giorno dobbiamo, comunque, garantire.

Un esempio positivo in un momento difficile per la nostra Provincia, che sta affrontando la crisi di RivieraAcque”