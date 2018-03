Lunedì 26 marzo, alle 11, all’Ospedale Borea di Sanremo si terrà l’Open Day del Centro di Senologia – Breast Unit, evento dedicato alle donne ed importante occasione per far conoscere alla cittadinanza tutti i servizi offerti dal Centro presso la nuova struttura, recentemente inaugurata, posta al 5° piano dell’Ospedale di Sanremo.

All’incontro, organizzato in collaborazione con la sezione provinciale della LILT e LILT “La Rinascita”, interverrà la Vicepresidente della Regione Liguria ed Assessore alla Sanità, Sonia Viale, da sempre promotrice delle cinque BREAST UNIT liguri, quali centri di alta specializzazione in grado di offrire alle donne un approccio integrato e multidisciplinare dalla prevenzione alla cura del tumore al seno.

L’ASL1 ringrazia sentitamente la LILT e LILT “La Rinascita” per aver promosso e collaborato all’evento.