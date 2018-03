Domenica 25 marzo torna il Festival del Rugby a Sanremo. Per la sua terza edizione, la grande manifestazione internazionale della palla ovale, vedrà disputarsi un torneo a cui prenderanno parte 30 squadre.

Saranno infatti circa 600 i piccoli atleti compresi fra la Under 8 e la Under 12 a sfidarsi sul campo da Rugby di Pian di Poma, in un eventoche per il terzo anno torna nella Città dei Fiori con l’organizzazione del Sanremo Rugby. Un proseguo di eventi sportivi in città: la data, come nelle scorse edizioni, segue naturalmente alla classicissima, riconfermando, quest’anno in modo ufficiale, Sanremo come Città dello sport.

Il weekend sportivo inizia già oggi, con l’incontro delle squadre Under 14 e proseguirà domani per tutta la giornata, in una location suggestiva e con un fitto programma di attività parallele tra cui animazione, musica, buona cucina e naturalmente il terzo tempo.

Se lo scorso anno il Festival del Rugby aveva avuto due testimonial d’eccezione, quest’anno la presenza si riconferma davvero speciale: sarà infatti Luhandre Luus, giocatore delle Zebre e della Nazionale Italiana, a fare da padrino all’evento.

Il Festival organizzato dal Sanremo Rugby è cresciuto nel corso delle edizioni e per la prima volta quest’anno è stato inserito nel calendario delle manifestazioni del Comune, andando a riconfermarne l’importanza.

Una grande opportunità sportiva per tutti i ragazzi che giocano a rugby e allo stesso tempo turistica, richiamano in Città una grande e nuova utenza.

Il Torneo sarà strutturato su gironi all’italiana, da addizionare alle fasi finali. Verranno premiate le prime tre classificate per ciascuna categoria, sono istituiti altresì altri 3 premi individuali offerti dalla Federazione Italiana Rugby con il Presidente Oscar Tabor. Partner dell’evento sarà anche il Casinò Municipale al quale, in qualità di simbolo di Sanremo nel mondo, è stato dedicato il logo della manifestazione, Chiara Corinni e Alessandro Servetti Finanzia & Futuro Gruppo Deutsche Bank, Salumificio Chiesa, Pasticceria Andrea Setti, Macumba Dance di Elisa Rosano, Caffè Palus, Nyala Travel Tour Operator.

Speaker ufficiale dell’evento sarà Simone Parisi di Radio Mandrake, grande appassionato della palla ovale.

Anche quest’anno l’organizzazione del Sanremo Rugby ha ideato l’evento pensando sia ai ragazzi, che alle loro famiglie, risorsa imprescindibile in questa disciplina, con attività di ristorazione in cui sarà possibile degustare i prodotti tipici della nostra Regione, seguendo l’evento sportivo.

Il Sanremo Rugby ringrazia il Comune ed in particolare il Sindaco Alberto Biancheri, l’Assessore Eugenio Nocita e il Consigliere Olmo Romeo e l’ufficio turismo diretto da Rita Cuffini e da tutto suo staff, per la grande disponibilità.

Il Festival del Rugby avrà luogo domani a Pian di Poma, a partire dalle ore 9.30 con ingresso libero.