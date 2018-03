Nella notte tra oggi, sabato 24 marzo, e domani, domenica 25 marzo si attiverà l’ora legale a discapito di quella solare. Alle 2 di notte le lancette andranno spostate in avanti di un’ora. L’ora legale durerà per i prossimi sette mesi. L’ora solare verrà ripristinata nella notte tra il 27 e il 28 ottobre.

Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, Terna –stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 562 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200mila famiglie.