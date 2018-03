In tribunale a Imperia è approdata una lite tra due sorelle per gli alimenti da versare alla mamma 90enne

e incapace di badare a se stessa. Una delle figlie è stata nominata amministratrice di sostegno e ora chiede che ognuno faccia la sua parte, a cominciare da una sorella che vive a Parigi. Originaria di Messina, la famiglia vive nell’Imperiese. Nei corridoi del tribunale le due sorelle si sono insultate e per poco non sono venute alle mani, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.