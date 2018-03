“Vorrei partecipare al tuo corso Sciolla, voglio aiutare queste donne a diventare forti , a non farsi schiacciare…fammi fare qualcosa…”

Iniziava così la tua richiesta…la richiesta di una donna forte, determinata, generosa e impareggiabile, pronta a spendersi per gli altri e che, nel pur breve tempo che è stata con noi, ha saputo insegnarci tantissimo, lasciando una traccia indelebile.

Cara Fabiola, ogni volta che arrivavi, sempre sorridente malgrado le tue stanche gambe, eri tu a darci la carica , trasmettendoci allegria e fiducia.

Insieme a te abbiamo sperato, pregato, e tutte, proprio tutte, ti abbiamo seguita in questo doloroso percorso, sperando fino all’ultimo minuto.

Non penso di riuscire a rendermi conto della tua assenza…, nessuna di noi ci riesce, ma sappi che ti porterò nella mia borsa sempre e naturalmente sarà gialla, come il colore dell’Associazione che ci rappresenta e nella quale credevi fermamente.

Dolce Faby, hai saputo apprezzare il nostro gruppo, integrarti immediatamente e, soprattutto, darci amore, quell’amore di cui eri capace … puro, altruista, senza giri di parole, concreto.

Disponibile, precisa e laboriosa. Grandiosa nelle idee, lavoravi dietro le quinte, con la discrezione e l’umiltà che solo i GRANDI sanno avere, ma sappi tutto ciò che hai fatto, il contributo offerto, rimarrà nella “nostra” storia, SI, perché al mondo non ci sono molte persone come te e aver avuto l’onore di poterti conoscere non può passare inosservato.

Cara Fabiola, sappi che c’è in serbo una sorpresa per te e tutte noi volontarie faremo in modo che duri per sempre, te lo prometto! Avevi un sogno, lo sappiamo, e noi faremo tutto il possibile per realizzarlo, per renderti davvero immortale e tu, da Lassù, sorridendo, ti sentirai davvero una VIP..

Grazie Fabiola per tutto ciò che hai saputo dare all’Associazione e, soprattutto, ad ognuna di noi, insegnandoci che sempre, al di sopra di tutto e tutti, deve prevalere l’AMORE, quell’amore che tu hai saputo dispensare a piene mani e che ti ha resa STRAORDINARIA in ogni tuo ruolo.

Ti siamo grate per la grande lezione di vita che hai impartito a tutti, per il coraggio e la forza dimostrati, per la bellezza del tuo cuore che ha incantato chiunque abbia avuto la fortuna di incrociarti sul suo percorso.

Ciao Fabiola, resti con noi, per sempre, al di là del tempo vissuto…

Le tue amiche di NOI4YOU