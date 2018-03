Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Vemtimiglia| Sarà celebrato presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino in Via Roma a Ventimiglia alle 10 del mattino il funerale di Fabiola Brancato deceduta dopo una lunga malattia all’età di 44 anni.