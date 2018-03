Fabio Fognini, 30enne tennista di Arma di Taggia, numero 18 al mondo e testa di serie numero 15 del torneo, domani debutterà nel torneo di Miami entrando in gara direttamente al secondo turno per affontare il 18enne spagnolo Nicola Kuhn, numero 211 Atp. Fognini mira a confermare lo splendido torneo del 2017 a Miami quando arrivò in semifinale venendo sconfitto dallo spagnolo Rafa Nadal.