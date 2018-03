“Con le Donne e per le Donne”

Lunedì 26 marzo alle 11 all’apertura straordinaria della Breast Unit dell’Asl 1 Imperiese di Sanremo, Ospedale di Sanremo (Padiglione Borea V° piano) sarà presente l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale.

Un momento importante a cui le donne del territorio sono invitate a intervenire per una maggiore consapevolezza dei Servizi Offerti in tema di Prevenzione e Cura.

L’iniziativa d’incontro proposta dalle Volontarie del Servizio LILT “La Rinascita” dedicato al Tumore al Seno, operativa all’interno del Centro di Senologia Certificata, nasce con l’intento di Condivisione e Unione tra Donne, Professionisti Medici, Infermiere, Istituzioni e Donne Pazienti che hanno Creduto e Fortemente Sostenuto la realizzazione di una Breast Unit che mettesse la “Donna al Centro”.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell’Asl1 Imperiese, in particolare del Direttore Generale Marco Prioli, del Direttore della Breast Unit Claudio Battaglia e dei Professionisti Tutti, esempio di ascolto, apertura e grande attenzione alle tematiche femminili in termini di Umanizzazione e Qualità di Cura.