Giovanni Cherchi, 21enne scomparso a Nizza a fine febbraio quando per l’ultima volta aveva telefonato a sua madre, è stato ritrovato sano e salvo. La mobilitazione è servita, dato che il 21enne è stato ritrovato dalla Polizia, nella giornata di ieri, ad Alessandria. Giovanni, originario di Uri (Sassari), nato il 31 marzo 1996, aveva lasciato l’Italia alla ricerca di un lavoro in albergo, raggiungendo prima Barcellona, quindi Nizza. Della scomparsa di Giovani nei giorni scorsi si era occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto” di Rai Tre.

