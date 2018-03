Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Pensavano di essere all’esterno di un cantiere, si sono arrampicati sul muro esterno con una scala e con cesoie e sega, si sono aperti un varco per entrare. Invece era la caserma della Finanza di Savona. Le Fiamme Gialle hanno arrestato i tre uomini, tutti albanesi (tra cui un 17enne) con l’accusa di introduzione clandestina in luoghi militari e tentato furto aggravato. Uno dei tre si trovava già all’interno, il secondo stava scavalcando mentre il terzo era su un furgone all’esterno.

