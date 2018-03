Nel campionato di serie c femminile di pallavolo, soffrendo più del dovuto, il Grafiche Amadeo Sanremo ha sconfitto in 4 set il Normac Avb Genova ed è tornato al quarto posto in classifica. Le ragazze di Nando Guadagnoli e Sabrina Maragliano si sono imposte nettamente per 2 set per poi addormentarsi nel terzo e soffire ma vincere il quarto set.

Domani, sabato 24 marzo alle 21, al Palasport di Imperia, si giocherà l’atteso derby con la Maurina Strescino Imperia, attualmente staccata di tre punti dalle matuziane.

La formazione maschile del Grafiche Amadeo Sanremo è stata sconfitta per 3 set dal Fan Ball Spezia, seconda forza del campionato. Il team matuziano, nonostante la sconfitta, resta a centro classifica.