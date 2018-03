Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

A Imperia più di un verbale al giorno viene emesso nei confronti di chi posteggia nelle aree di sosta riservate ai disabili. Negli ultimi tre anni, la Polizia locale ha elevato multe che superano quella media giornaliera. Nel 2015 i verbali sono stati ben 336, l’anno seguente si sono leggermente ridotti a 309 mentre nel 2017 sono stati 263. Calo verosimilmente dovuto all’azione repressiva che premia il lavoro della Polizia locale, come scrive Ino Gazo su “Il Secolo XIX”.

