Saranno due formazioni liguri, la Giovane Orchestra della Riviera dei fiori “Note Libere” di Sanremo e il Coro Troubar Clair di Bordighera, ad aver l’onore di eseguire la prima assoluta italiana dell’opera “Septem Ultima Verba”, per coro, solisti e orchestra, del compositore newyorkese Michael John Trotta.

L’opera – che è già stata presentata alla prestigiosa Carnegie Hall di New York – verrà eseguita il 26 marzo a Napoli presso la Basilica di San Lorenzo Maggiore e successivamente a Roma presso la Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura (27 marzo) e la Basilica dei Santi XII Apostoli (28 marzo).

Queste date saranno precedute da una prova pubblica nel Duomo di Imperia Porto Maurizio, domani sabato 24 marzo alle ore 19.

“È un riconoscimento importante alla passione e alla professionalità della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” e del Coro Troubar Clair, che con questi concerti avranno l’occasione di suonare in luoghi prestigiosi di città come Napoli e Roma”, ha commentato l’assessore regionale Marco Scajola.

“Poter preparare, studiare ed eseguire un’opera sotto la direzione del suo autore – aggiunge l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo – prima grazie a collegamenti via Skype e poi di persona, è stata certamente un’esperienza formativa che resterà impressa in questi ragazzi. Regione Liguria ha voluto premiare col patrocinio questa iniziativa, che sarà offerta a tutti i liguri in anteprima grazie alla prova pubblica di domani nella Basilica di San Maurizio di Imperia”.

Il Progetto è ideato dalle Associazioni Troubar Clair e Scuola di Musica Città di Sanremo in collaborazione col Teatro del Banchero, il Comune di Imperia e l’Associazione Templari Cattolici d’Italia; il patrocinio è della Regione Liguria e del Comune di Pieve di Teco.