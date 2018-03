Un sabato davvero speciale, il prossimo, tutto dedicato ai piccoli lettori: prosegue infatti in Biblioteca ad Imperia sabato mattina, 24 marzo dalle 10 alle 11 Favolando, letture animate ad alta voce per genitori e figli dagli 0 ai 6 anni.

La biblioteca è lieta di proporre il quarto incontro, nell’ambito dell’iniziativa Nati per Leggere promossa da AIB, Associazione Italiana Biblioteche, dal Centro per la Salute del Bambino, dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e da Regione Liguria. In Biblioteca, per gli interessati, segnalibri, pieghevoli, manifesti, opuscoli ad hoc, oltre ai libri – resi disponibili anche presso i Nidi Comunali – della bibliografia di Nati per Leggere, nello spazio morbido riallestito per la lettura in biblioteca. Nel corso degli incontri vengono proposte letture in forma dialogica, con il coinvolgimento diretto dei bambini e dei genitori, in spazi morbidi e allestiti appositamente per loro.

Il nucleo del progetto è quello di promuovere e incentivare l’importanza della lettura, con libri appropriati, ai bambini in età precoce, fin dai primi mesi di vita, in famiglia quale buona pratica per lo sviluppo del bambino. La narrazione della storia non è un momento di ascolto passivo ma un momento di condivisione e di crescita. Si inizia con una lettura diversa per ciascuna età (dagli 0 ai 2 piccolissimi; dai 3 ai 4 medi; dai 5 ai 6 grandi) per poi incontrarsi e leggere tutti insieme un’altra storia.

Fino ad oggi la presenza è stata davvero incoraggiante: prima 26, poi 32 ed infine 60 i bambini (con papà, mamma o nonni e zii) che hanno preso parte, animando e rallegrando le belle ed accoglienti sale della biblioteca.

Sempre sabato 24 alle ore 16, laboratorio di lettura e disegno Kamishibai 2018, incontri tematici per i bambini fino ai 10 anni a cura di Ilaria del Soldato, con l’Associazione L’Arte del Creare: letture animate ad alta voce, a partire da (altre date proposte: 14.04; 12.05; 16.06; 29.09. 17.11). Il Kamishibai, efficace strumento per l’animazione della lettura, di origine giapponese, è un teatrino nel quale vengono inserite tavole disegnate mentre il narratore legge la storia, creando un forte coinvolgimento tra narratore e pubblico.

L’ingresso a tute le attività per i bambini è libero e gratuito; è gradita la prenotazione ma è possibile anche iscriversi all’ultimo. Unico accorgimento, la puntualità.

Per informazioni 0183 701 606 /607 /608 oppure consultare il sito della Biblioteca.