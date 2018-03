La Confartigianato di Imperia informa che, in seguito all’approvazione del Decreto di Legge contenente le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”, sono state ripristinate le Commissioni d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla manutenzione degli ascensori.

A breve tali commissioni verranno istituite anche nella Provincia di Imperia. Si precisa che per il conseguimento dell’esame teorico pratico non è obbligatorio frequentare alcun corso di formazione. La Confartigianato si sta comunque attivando per organizzare un corso di formazione, non obbligatorio, finalizzato alla preparazione per la prova d’esame teorico-pratica per il rilascio del patentino prefettizio da ascensorista.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524520, inviando una mail all’indirizzo rizzi@confartigianatoimperia.it oppure recandosi presso la sede in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo.