La Paul & Shark Dragon Cup è iniziata oggi, 22 marzo, con condizioni atmosferiche perfette con un sole bellissimo, ed un vento giusto di circa 11 nodi a 235 gradi. Ben 38 barche ed 11 nazioni presenti.

Nella prima prova a conquistare la vetta è GER 1170 CAMELEER, con al timone Marcus Brennecke inseguito da RUS 27 ANNAPURNA, con Werner Fritz. Terzo posto per RUS 76 ROCKNROLLA, timonata da Dmitry Samokhin.

Nella seconda prova sempre sole caldo ma un vento calato a nove nodi.

Si riconferma al primo posto CAMELEER, secondo posto per l’inglese GBR 780 LOUISE, timonata da Grant Gordon e terzo posto per ANNAPURNA.

Nella classifica generale di oggi primo posto assoluto per CAMELEER, seguita da ANNAPURNA e ROCKNROLLA.

Al termine della regata pasta party per tutti.