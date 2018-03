La Principessa Nina parteciperà al 1° Festival Cinofilo di Seborga con la simpatica Chicca e Mafalda. E’ pervenuta l’adesione al Festival Cinofilo di Seborga della Principessa Nina con due suoi cani, la simpatica Chicca meticcio di 12 anni e Mafalda, segugio Canton Jura di 12 anni.

Al momento nelle pre-iscrizioni si sono iscritti una settantina di cani delle diverse razze, “E’ un buon risultato per una prima edizione – commenta Martina Biancheri dell’organizzazione – dato che per esperienza il grosso delle iscrizioni avviene di solito nel giorno stesso dell’evento.”

Premi di partecipazione a tutti gli iscritti offerti dalle aziende partner: Schesir alimenti naturali al 100%, le crocchette della linea per cani e gatti Stuzzy NO GRAIN e i prodotti della SanPietroLab Vet.

Per tutte le informazioni:

Martina 334 8793078

Oppure mail turismoseborga@gmail.com

Su Fb Turismo Seborga e sul sito www.visitseborga.it