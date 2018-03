si è tenuta ieri pomeriggio alla Biblioteca Civica di Sanremo la seconda edizione della Maratona della Poesia organizzata dal Club per l’Unesco di Sanremo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia celebrata dall’Unesco in tutto il mondo.

Buon successo di critica e di pubblico, numerosi i lettori che si sono avvicendati al microfono a leggere opere di poeti di diverse origini e culture.

Il Club per l’Unesco di Sanremo dà appuntamento ai sanremesi e a tutti gli amanti della poesia al marzo 2019 per la terza edizione della Maratona della Poesia.