Al via sabato 24 marzo alle ore 21.15 la 15a Rassegna Teatrale “L’Albero in Prosa 2018” organizzata dal Comune di San Lorenzo al Mare con la Direzione Artistica del Teatro dell’Albero. Due grandi nomi sul palcoscenico caratterizzato dalla presenza del Ficus Nitida Retusa: Michele La Ginestra e Massimo Wertmuller in “Come Cristo Comanda” – la scoperta delle fede nel dialogo fra due centurioni. I due soldati parlano della quotidianità, del cibo, dell’altro sesso, del lavoro con la cadenza romana popolare, la gente si diverte ma ad un certo punto viene spiazzata. Teatro già Sold Out per il primo appuntamento.