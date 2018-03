Con riferimento a quanto pubblicato su alcuni organi di informazioni in data di oggi, in merito a presunte posizioni debitorie dei Comuni soci nei confronti di Rivieracqua scpa quale origine del sofferenza finanziaria della società, corre l’obbligo di precisare, viste le risultanze contabili e nel rispetto dell’obbligo aziendale di totale chiarezza nei rapporti con i Soci, che i dati contenuti negli articoli non rispondono all’attuale situazione contabile aziendale e, in particolare a quella nei confronti del Comune di Sanremo.

A tal proposito rammentiamo, inoltre, che, in occasione dell’Assemblea del 20 marzo il C.d.A. di Rivieracqua scpa ha più volte sottolineato che, essendo l’elaborazione dei dati contabili ancora in corso, prudenza impone di astenersi dall’indicare informazioni economico-finanziarie conclusive (e delle conseguenti partite di dare/avere) che solo la definizione del Bilancio consentire di identificare con precisione.

Rivieracqua