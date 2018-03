Gli atleti Nicholas Palagi, Lorenzo Iezzi e Nicholas Di Michele del Judo Sanremo sono stati “protagonisti” in questo week-end su vari tatami in Italia e all’estero inanellando una serie di vittorie , a significare che la strada tracciata insieme ai tecnici Nicola Gianforte e Andrea scalzo è quella giusta; tutti sul gradino più alto del podio.

Questi in sintesi i risultati:

CHALLENGE INTERNAZIONALE A SQUADRE di Judo “Città del Palio” under 21.

A Siena

Organizzato dal CUS Siena

Nicholas Palagi in prestito alla ProRecco

categoria -60Kg

quadrangolare

1° calssificato

3°DIVISIONE FRANCESE regione PACA

A Nizza

Lorenzo Iezzi

categoria -73Kg

6 incontri vinti 5 per ippon, finale wazari al GoldenScore

1° Classificato

12° Trofeo Master Città della LANTERNA

A Genova

Organizzato dal Marassi Judo

Di Michele Nicholas

Categoria -90 M1/M2

3 incontri vinti per ippon

1° Classificato

Essendo il Lanterna il primo appuntamento del circuito master italia, Nicholas conduce la classifica della propria categoria. “Grande soddisfazione dei Tecnici per i risultati ottenuti e dal judo espresso dai propri Atleti .”