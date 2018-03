Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Prende il via la stagione dei Tornei organizzati dall’Imperia Calcio. Dopo la prima manifestazione, dell’ 8 dicembre si parte con una serie di 10 tornei, nel periodo che va dal 2 aprile al 10 giugno, nei quali verranno inserite tutte le leve della scuola calcio . Si parte il giorno di Pasquetta con la categoria Esordienti 2006: 10 squadre si sfideranno in due gironi da 5 compagini, un girone giocherà le Sue partite di qualificazione sul sintetico di Pontedassio mentre l’altro girone al Salvo Piani di Imperia. Le fasi finali del torneo verranno disputate tutte nel pomeriggio ai piani. Le squadre che prenderanno parte al torneo sono: Imperia e Ospedaletti con due formazioni, Progetto Atletico Genova, Ventimiglia, Loanesi, Baia Alassio, Don Bosco Valle Intemelia e Argentina.

Imperia Calcio, al via la stagione dei Tornei organizzati dal club neroazzurro