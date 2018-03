Oggi a Imperia la Giunta Comunale ha fornito indirizzo al SUAP affinché avvii il procedimento amministrativo che permetta, mediante la pubblicazione di un bando pubblico, l’attribuzione dei posteggi in oggi non assegnati presso il mercato coperto di Oneglia agli operatori commerciali ed agli imprenditori agricoli.

Ciò permetterà di risolvere in maniera definitiva i problemi segnalati di recente da alcuni agricoltori che occupavano i posteggi in forza della cosiddetta spunta (un occupazione di natura giornaliera dei posteggi vacanti basata, non su di una concessione stabile, bensì su una graduatoria di anzianità di presenza).

La spunta non è più praticabile nei mercati coperti per cui l’unica soluzione è assegnare i banchi con una concessione stabile della durata di dodici anni.

Per consentire la prosecuzione dell’attività da parte degli imprenditori agricoli spuntisti, nelle more della procedura di bando e sino all’assegnazione definitiva ai vincitori della selezione pubblica, la Giunta ha deciso di disporre il rilascio a questi ultimi, in quanto collocati ai vertici della graduatoria, di una concessione di posteggio temporanea, con conseguente corresponsione da parte degli interessati di un canone come già avviene per gli altri operatori stabili del mercato di Oneglia, che scadrà con il rilascio agli aventi diritto della concessione ordinaria e comunque entro il 31 dicembre 2018.

L’Assessore al commercio Maria Teresa Parodi precisa “I disagi che i commercianti stanno subendo sono momentanei e conseguenti ai lavori in corso che, una volta terminati, porteranno il mercato coperto ad una nuova funzionalità.

Ascoltiamo le esigenze degli operatori e cerchiamo di aiutarli a garantire il loro servizio per la Città. Voglio inoltre ricordare che questa Amministrazione ha da subito creduto nel valore dei mercati mantenendo quello di Porto Maurizio nella sua storica location e reperendo faticosamente risorse per migliorare quello di Oneglia”.