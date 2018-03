Alla Piscina Cascione di Imperia torna l’Open Day. Domenica 25 marzo sarà festa giallorossa con la piscina aperta al pubblico ed entrata gratuita!

Fin dal mattino il pubblico potrà nuotare e seguire le lezioni di Fitness. In programma dalle 10.30 alle 12 anche l’Aquafit Day con le lezioni di Cristina, Federica e Sofia che vi faranno ballare a ritmo di Musica Italiana, Hit del momento e Tabata.

Nel pomeriggio alle 15.30 scenderà in acqua la Rari Nantes Imperia femminile per il match di cartello nel campionato di Serie B di pallanuoto contro Sori Pool Beach.

La Cascione resterà aperta fino alle 18.45 e per i più piccoli, nel pomeriggio sarà attivo lo scivolo e verranno installati i giochi gonfiabili in acqua.

Tutti i bambini che si iscriveranno domenica 25 marzo al corso di Scuola Nuoto avranno in omaggio il Telo Mare Jaked e soprattutto l’Uovo di Pasqua della Rari.

L’iscrizione alla Scuola Nuoto rimarrà in promozione fino a Pasqua, e potrete ricevere in omaggio il Telo Mare in spugna firmato Jaked.