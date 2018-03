È iniziato il countdown per la seconda edizione della CACCIA AI TESORI DI TAGGIA; il cultural game che coinvolge il territorio del comune di Taggia, alla riscoperta del patrimonio storico e artistico locale. Appuntamento per famiglie, amici, compagni di scuola, parenti e conoscenti, domenica 25 marzo 2018, a partire dalle ore 14:30, presso il “chiosco di partenza” allestito nel Parco Commerciale Taggia (Carrefour), situato dietro la nuova stazione FS ad Arma di Taggia, e che ha fortemente voluto e promosso l’iniziativa, finanziandola completamente, con il patrocinio del Comune di Taggia e la fondamentale collaborazione dell’Associazione “Gente Comune”.

E’ possibile iscriversi GRATUITAMENTE inviando una mail all’indirizzo cacciaaitesoriditaggia@gmail.com; contattando il numero 344.0933389 oppure, direttamente presso il desk presente nel Parco Commerciale Taggia, nella stessa giornata del 25 marzo, dalle ore 14:00 in poi.

Per tutte le squadre iscritte, ad ogni componente IN OMAGGIO un kit per affrontare la caccia, composto da zainetto, dalla t-shirt ufficiale di gara, acqua, un frutto e una tavoletta di cioccolato. E er tutti i bambini partecipanti un gustoso uovo di cioccolata.

Una gara a squadre composte da 3 a 6 persone – contro il tempo e gli avversari – da affrontare armati di smartphone, in giro per il territorio comunale di Taggia, alla ricerca dei codici segreti e dei misteriosi personaggi che riveleranno indizi e indovinelli necessari a raggiungere tutte le sei tappe del gioco, in un divertente connubio fra tecnologia e arte.

Per le squadre più veloci nel completare il percorso di sei enigmi e che dimostreranno le soluzioni con le fotografie scattate in ogni location, tanti premi in palio: city bike, pacchetti smartbox e cesti di prodotti gastronomici.

La gara sarà raccontata, attimo dopo attimo, dalla diretta di Radio 103, media partner dell’iniziativa.

La Caccia ai Tesori di Taggia porterà tutte le squadre partecipanti tra palazzi storici, chiese e monumenti più o meno noti, in un emozionate percorso di riscoperta del patrimonio culturale Taggese, sempre più riconosciuto e valorizzato anche a livello nazionale.

Il Parco Commerciale Taggia ospita un fornitissimo e grande ipermercato Carrefour aperto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, inoltre, sono presenti le seguenti media superici: Conté, scarpe e accessori, Self, per il fai da te, Euronics, leader dell’elettronica di consumo, e Lillapois, drugstore specializzato in bellezza, cura della persona e igiene della casa, ed infine, è presente la ristorazione con l’insegna Central Park. Facile da raggiungere, con un comodo parcheggio su due livelli, il Parco Taggia è il punto di riferimento per gli acquisti.