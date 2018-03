A Bordighera “Cittadinanzattiva-UCD” in occasione del tesseramento ANPI 2018 sarà organizzata una ricca serie di attività nella sede di via Al Mercato 8.

Venerdì 23 Marzo, alle 17, è convocata l’assemblea degli iscritti alla sezione ANPI per la consegna delle tessere dell’anno 2018 e per il programma delle attività sociali, con particolare riferimento al prossimo 25 Aprile.

Sabato 24, alle 17, si terrà la conversazione della Professoressa Maria Grazia Cristofori sul tema “Il lavoro dalla Costituzione ai giorni nostri”.

Domenica 25, alle 17, presentazione del V° volume della Storia della Resistenza imperiese (edito nel 2017 dall’Istituto Storico della Resistenza ISRECIM).

Lunedì 26, la sede rimarrà aperta dalle 17 alle 19 per la consegna delle tessere e per incontrare i cittadini che vorranno conoscere l’ANPI e conversare liberamente sulla Resistenza e sull’attualità dei suoi valori di libertà, di uguaglianza, di solidarietà.

Martedì 27, alle 17, si concluderanno le “giornate dedicate al tesseramento, alla Costituzione e alla Resistenza” con la proiezione del documentario “Da Fossoli a Mauthausen” girato da Ermanno Muratore (che sarà presente) in ricordo del fratello Olimpio, deportato a Mauthausen e ucciso dai nazisti nel castello di Hartheim.

Tutte le attività elencate sono aperte al pubblico.