Anche Arpal è presente al Campionato Italiano Classi Olimpiche di vela in corso di svolgimento nelle acque di Genova.

Oltre agli incontri con i bambini “velisti” del futuro per introdurli ai temi legati a vento e mare, sabato 24 marzo, alle ore 11, nella Sala Riunioni Padiglione B della Fiera di Genova, è in programma un importante incontro con al centro il tema delle mareggiate.

I previsori e gli esperti del Centro Meteo Arpal, insieme ad Alessandro Benedetti, ricercato del Cnr-Icmate (sua la foto in allegato), racconteranno la storia recente di questo fenomeno in Liguria, ne analizzeranno gli aspetti scientifici e soprattutto quelli legati alla previsione.

Le mareggiate sono fenomeni naturali estremamente spettacolari ma anche pericolosi se non “maneggiati con cura”. I tecnici Arpal forniranno, dunque, utili consigli per osservarle e magari immortalarle in assoluta sicurezza.