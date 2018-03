Cento partite con i granata. Domenica scorsa Simone Allegro ha vestito la centesima maglia del Ventimiglia Calcio sul campo del Moconesi. Grande trascinatore e fondamentale uomo spogliatoio, “Pise” è un sicuro punto di riferimento per il mister e per ogni compagno. Una delle sue principali caratteristiche è quella di non mollare mai, di crederci sempre, fino alla fine, anche quando tutto gira storto, quando tutto pare essere contro… Insomma un Gattuso, un Ringhio amato da tifosi e compagni per la sua grande abnegazione.

Nessuno lo discute, perché sa fare bene diversi ruoli. E non è il classico giocatore che non sai dove mettere, è invece quell’elemento che dove lo metti gioca, e pure bene. Ha indossato anche la fascia di capitano e uno dei ricordi più belli di questa stagione è il gran gol che ha segnato contro il Vado.

Simone Allegro nasce nel 1990 e cresce nel settore giovanile dell’Intemelia. A diciotto anni (campionato 2007-08) gioca nella Sanremese, in serie D, collezionando 15 presenze, quindi si trasferisce alla Villacidrese, sempre in serie D, ma un brutto infortunio lo tiene lontano dai campi di gioco per l’intero campionato. Torna a Sanremo nella stagione 2009-10 e la società biancazzurra stravince il campionato di Eccellenza e la Coppa Italia. Nel 2010 si accasa al Ventimiglia e in breve tempo diventa un giocatore fondamentale per quanto fa vedere in campo. E anche per come riesce a far gruppo con i compagni: imperdibili le sue imitazioni di chiunque giri dalle parti del Morel, alti dirigenti compresi!