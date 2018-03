Le tradizioni vanno rispettate, soprattutto quando portano gioia e benessere. E allora, con l’arrivo della bella stagione ormai imminente, torna all’Ecovillaggio Torri Superiore anche il Festival di Primavera, giunto alla sua terza edizione e quest’anno dedicato al tema “Sinergie – Insieme è meglio”.

Da venerdì 6 a domenica 8 aprile il borgo medievale, posto a 8 km da Ventimiglia, ospiterà una rassegna che, organizzata dall’Ecovillaggio Torri Superiore, dalla Rete di Imprese Le Terre di Confine e dall’Associazione Creatorri con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e il sostegno di Coop Liguria e Credito Cooperativo – Banca di Caraglio, è ormai un appuntamento fisso nel calendario delle manifestazioni.

Così come nelle precedenti edizioni, ampio spazio sarà riservato a tutta una serie di eventi che, molti gratuiti ed alcuni a pagamento, spaziano tra i più vari campi della cultura e della cura del corpo e dello spirito. Teatro, letteratura, musica e danza sono gli argomenti più presenti ma, come sempre, ci saranno molte sessioni di discipline olistiche (meditazione yoga, mindfulness, yoga della risata), come pure le immancabili escursioni trekking e le passeggiate. Molti i laboratori, per adulti e bambini, che spaziano dalla land art e dalla creatività alla ceramica, dalla panificazione all’utilizzo dell’aloe.

Sono previsti anche un mercatino ecologico ed artigianale (nel pomeriggio di sabato 7) e momenti di socialità, con l’aperitivo in piazzetta e la gara di torte, prevista alla domenica pomeriggio (con assaggi gratuiti per tutti). Nell’arco dei tre giorni è previsto anche uno spazio benessere, con massaggi riflessogeni piede e corpo.

L’Ecovillaggio Torri Superiore, da sempre promotore e sede dell’evento mette a disposizione i suoi locali per la ristorazione dei partecipanti, con pranzi e cene a prezzi agevolati, oltre che fornire ospitalità a coloro che intendano soggiornare e prendere parte a più di una giornata di attività.



Per informazioni

Ecovillaggio Torri Superiore

Tel. 0184 215504

info@torri-superiore.org

Associazione Creatorri

Cell 333 2866166

creatorri@hotmail.com