Domani, giovedì 22 marzo, sarà possibile trovare le margherite rosa della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della LILT (che si concluderà sabato 24) presso il banchetto che verrà allestito in Corso Mombello a Sanremo davanti al cinema Centrale, dalle ore 10 alle ore 14. Le piante hanno già invaso la città e sono esposte in numerosi esercizi commerciali che collaborano nel dare visibilità a questo evento LILT nato per ricordare proprio all’inizio della primavera che il primo amore che dobbiamo curare è quello verso noi stessi. Lo si può fare approfittando di tutti i controlli di prevenzione a cui si può accedere con una semplice telefonata allo 0184/570030.

Alla LILT (Corso Mombello 49 a Sanremo) è possibile avere importanti informazioni sulla prevenzione ed effettuare visite al seno, alla prostata, al colon, all’apparato respiratorio, controllo della gola, del cavo orale, dei nei, mammografie, ecografie mammarie ed hemoccult.