Proseguono anche questa settimana le trasferte della formazione sanremese. Dopo i due concerti in Francia della scorsa settimana e quello in programma giovedì 22 al Teatro del Casinò, i Professori si sposteranno nella città piemontese, per un concerto dello splendido Auditorium che prende il nome dal grande Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791), programmato per venerdì 23 marzo alle ore 21.00.

La conduzione del concerto sarà affidata al giovane Maestro Diego Ceretta, che si avvarrà del solista al violino Igor Riva.

Il programma prevede – in apertura – un brano contemporaneo di Guido Ruggeri dal titolo “Funny, Concerto per Violino ed Orchestra” ed a seguire – in onore al compositore austriaco al quale è dedicato l’Auditorium – il Concerto n° 4 in Re maggiore K.218 per Violino ed Orchestra (1775) e la Sinfonia n° 29 in La maggiore K.201 (1774).

Per prenotazioni ed informazioni: www.orchestragiovanile.it