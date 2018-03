Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in rianimazione all’ospedale Policlinico San Martino di Genova a causa di una sepsi meningococcica. Il giovane è arrivato al Pronto soccorso intorno alle 13 riferendo di avere la febbre molto alta dalla giornata di ieri e manifestando altri sintomi (tra cui la presenza di petecchie sul corpo e difficoltà respiratorie). Le analisi di laboratorio hanno poi confermato la diagnosi di sepsi da meningococco. Il paziente è stato sottoposto all’adeguata terapia. Al contempo è stata avviata la profilassi antibiotica a tutela sia dei parenti e contatti stretti del giovane sia degli operatori sanitari che sono entrati in contatto con lui. È stato immediatamente attivato il servizio di igiene della Asl3 Genovese.

Ragazzo di 18 anni, colpito da meningite, è ricoverato in rianimazione