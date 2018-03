Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

È mancata ieri Anna Bonfante, una delle protagoniste storiche della Resistenza imperiese e sorella di Silvio, il famoso comandante “Cion”. Solo un mese fa era morto il marito. Entrambi novantenni avevano sempre abitato a Imperia a Borgo San Moro. Il funerale sarà celebrato domani alle 15.30 nella chiesa di Cristo Re. Anna Bonfante, che lascia i figli Daniela, Silvio e Sabrina, era salita in montagna giovanissima. Era diventata staffetta e poi infermiera presso l’ospedale da campo di Valcona, come ricorda Andrea Pomati su “La Stampa”.

